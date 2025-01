Realme 12 Pro cala di prezzo su Amazon: nuovo minimo per il mid-range

È il momento giusto per puntare sul Realme 12 Pro. Lo smartphone di Realme, infatti, è ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 245 euro grazie alla nuova promo in corso su Amazon che garantisce un ulteriore taglio di prezzo per lo smartphone, ora disponibile al prezzo minimo storico. Il modello di Realme è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un buon mid-range con un ottimo comparto fotografico per la fascia di prezzo. Per accedere subito alla promo in corso in queste ore è possibile premere sul box qui di sotto.

Realme 12 Pro: un affare su Amazon

La scheda tecnica del Realme 12 Pro include un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Tra le specifiche tecniche del mid-range troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone può contare anche su di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 30 Megapixel con zoom ottico 2x. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il Realme 12 Pro al prezzo scontato di 243 euro. Lo smartphone è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico, confermandosi come un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un mid-range da meno di 250 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.