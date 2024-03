realme 12 Pro+ 5G: pregi e difetti

Il realme 12 Pro+ 5G rappresenta un salto di qualità significativo per il brand, posizionandosi come uno dei top di gamma con rapporto qualità/prezzo più interessanti sul mercato. La sua ricchezza di caratteristiche innovative e la cura nei dettagli tecnici lo rendono un dispositivo di grande fascino per un pubblico ampio, dalla fotografia all’uso quotidiano. Lo abbiamo provato per alcuni giorni ed ecco quali sono secondo noi i punti forti e deboli di questo smartphone.

Design e Display

Il design del realme 12 Pro+ è curato nei minimi dettagli, offrendo un aspetto elegante e moderno. Il dispositivo sfoggia un display curvo AMOLED da 120Hz che garantisce una visione immersiva e dettagliata, ottimizzata sia per il gaming che per la fruizione di contenuti multimediali. Molto bella la back cover in pelle vegana, nel nostro caso in colorazione Submarine Blue, che rende questo smartphone elegante ed estremamente riconoscibile, oltre a dotarlo di un grip veramente ottimo quando lo si impugna in mano.

Fotografia

Una delle punte di diamante del realme 12 Pro+ è il suo comparto fotografico. Dotato di un sensore teleobiettivo periscopico, offre capacità di zoom ottico senza precedenti nella sua fascia di prezzo, permettendo scatti dettagliati anche a grandi distanze.

Grazie alla sua camera principale IMX890 OIS da 50MP garantisce immagini di ottima qualità in ogni condizione di luce. La sua stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) consente scatti e video stabili, anche in condizioni di bassa luminosità.

realme 12 Pro+ 5G offre 5 lunghezze focali diverse (0.6X, 1X, 2X, 3X, 6X), spaziando da 16mm a 71mm. Questo sistema non solo garantisce flessibilità e precisione nella scelta della lunghezza focale ideale per ogni scatto, ma si distingue per la sua eccezionale capacità di zoom senza perdita di qualità, specialmente agli ingrandimenti 3X e 6X, grazie all’uso di lenti periscopiche e algoritmi avanzati.

Prestazioni

Sotto il cofano, il realme 12 Pro+ monta il processore Snapdragon 7s Gen 2, che assicura prestazioni elevate e un’esperienza utente fluida, supportato da configurazioni di memoria generose che arrivano fino a 24GB di RAM dinamica e 512GB di storage. Queste specifiche lo rendono ideale per il multitasking e l’uso intensivo senza compromessi.

Autonomia e Ricarica

L’autonomia è garantita da una batteria da 5000mAh, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, che permette di ricaricare il dispositivo in tempi brevissimi, offrendo così una soluzione pratica per l’uso quotidiano. Nelle prove effettuate il dispositivo ha avuto una durata della batteria davvero eccellente oltre a non aver mai dato segni di surriscaldamento anche con un utilizzo intenso.

Software e Esperienza Utente

Il realme 12 Pro+ gira su realme UI 5.0, basato su Android 14, offrendo un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. L’interfaccia utente è progettata per essere fluida e reattiva, arricchita da funzionalità che migliorano l’usabilità quotidiana del dispositivo.

Connettività e Audio

Il dispositivo supporta le ultime tecnologie di connettività, inclusa la rete 5G, garantendo velocità di download e upload elevate. L’audio è arricchito dalla presenza di altoparlanti dual Hi-Res con Dolby Atmos, che offrono un’esperienza sonora di alta qualità, sia in ascolto tramite altoparlanti che in cuffia.

Cosa non ci ha convinto

La presenza di app preinstallate da realme è un piccolo neo. Perché installare App Market quando c’è già il Play Store di Google? Meno fastidiosa è l’app Gestione Telefono che consente alcune ottimizzazioni oltre ad un più veloce accesso alle app o a delle impostazioni di sistema.

Altro piccolo “difetto” è la sporgenza delle fotocamere che possono subire colpi o urti accidentali quando si utilizza lo smartphone.

Conclusione

Il realme 12 Pro+ 5G si posiziona come un’opzione da considerare attentamente per chi cerca un dispositivo che unisca prestazioni eccellenti, qualità fotografica superiore, e autonomia elevata. La sua ricca dotazione di funzionalità avanzate e il suo design accattivante lo rendono una scelta eccellente per un’ampia gamma di utenti, dall’appassionato di tecnologia all’utente medio alla ricerca di un dispositivo affidabile e potente.

Di seguito i prezzi e le promozioni per il realme 12 Pro+ e le sue varianti:

realme 12 Pro 8+256GB: Prezzo di listino 399.99€, venduto su Amazon a un prezzo promozionale di 369,99€.

realme 12 Pro+ 8+256GB: Prezzo di listino 499.99€, venduto su Amazon a un prezzo promozionale di 469,99€.

realme 12 Pro 12+256GB: Prezzo di listino 449.99€.

realme 12 Pro+ 12+512GB: Prezzo di listino 549.99€.

realme 12 Pro+: tutte le caratteristiche tecniche

Caratteristica Specifiche Piattaforma Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 chipset Fotocamera Frontale 32MP Sony Selfie Camera Fotocamera Posteriore – Teleobiettivo Periscopio OV64B: 64MP (risoluzione foto 4624×3472), tecnologia di fusione pixel 4in1, 1.4μm Pixel di Fusione, sensore 1/2”, lunghezza focale equivalente 71mm, apertura f/2.6, rivestimento antiriflesso ALC, supporto OIS, supporto 6X ISZ

– Fotocamera Principale Sony IMX 890: 50MP (risoluzione foto 4096×3072), tecnologia di fusione pixel 4in1, sensore 1/1.56”, lunghezza focale equivalente 24mm, apertura f/1.8, supporto OIS e 2X ISZ

– Fotocamera Ultra Wide: 8MP, sensore 1/4”, pixel 1.12μm, lunghezza focale equivalente 16mm, apertura f/2.2 Schermo Dimensione: 6.7 pollici, materiale OLED, rapporto schermo 93%, risoluzione 2412 * 1080 FHD+, contrasto 5000000:1, 1.07 miliardi di colori, gamma di colori 100% P3, refresh rate fino a 120Hz, tasso di campionamento al tocco 240Hz, vetro protettivo di alta resistenza temperato secondario 0.55mm Batteria 5000mAh Carica Carica SUPERVOOC 67W Peso Spessore circa 8.75mm, peso circa 196g (Pelle Vegana) Connessione Dual SIM, Standby Doppio Rete 5G Colore Blu Submarine/Navigator Beige Memoria 12GB+12GB RAM Dinamica, 256GB di Memoria Massiva Sistema realme UI 5.0