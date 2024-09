Realme 12 Pro+ (12/512 GB): è il cameraphone di fascia media da prendere oggi su Amazon (-156€)

Il Realme 12 Pro+ 5G si conferma essere uno dei mid-range più interessanti sul mercato, in particolare per chi è alla ricerca di un ottimo cameraphone. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Realme è disponibile al nuovo prezzo minimo storico sullo store. La versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage, in particolare, è in sconto al prezzo di 394 euro invece di 549 euro (-156€). Il modello, venduto direttamente da Amazon, è acquistabile premendo sul box qui di sotto.

Realme 12 Pro+: un best buy per la fascia media

Il Realme 12 Pro+ è uno dei migliori mid-range sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida SUPERVOOC. Il sistema operativo è Android 14.

Lo smartphone ha un ottimo comparto fotografico, con un sensore principale Sony IMX890 da 50 Megapixel con OIS e un sensore teleobiettivo periscopico da 64 Megapixel con zoom ottico 3x. C’è anche un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP65 ed è Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12 Pro+ 12/512 GB al prezzo scontato di 394 euro. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.