realme 12 4G: pregi e difetti del nuovo medio gamma

Realme 12 4G è l’ultimo arrivo della serie 12 e si posiziona come un medio gamma abbastanza competitivo in termini di caratteristiche tecniche, pur rinunciando al 5G come si capisce già dal nome. In questa recensione, analizzeremo in dettaglio i punti di forza e debolezza del realme 12 4G.

Vediamo innanzitutto quali sono i principali pregi di questo smartphone.

realme 12 4G: punti forti

Design Elegante e Costruzione Solida. Il realme 12 4G vanta un design elegante con finiture sofisticate. Disponibile nelle colorazioni Pioneer Green e Skyline Blue, il dispositivo presenta uno spessore di soli 7.92 mm e un peso di 187 g, che lo rendono comodo da tenere in mano anche per lunghi periodi. La costruzione è solida e l’inclusione della certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua garantisce una maggiore durabilità nel tempo.

Display AMOLED da 6.67 Pollici a 120 Hz. Uno dei punti di forza del Realme 12 4G è il suo display AMOLED da 6.67 pollici con una risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel). Il pannello offre una luminosità di picco di 2000 nit, assicurando una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva, ideale per il gaming e la fruizione di contenuti multimediali. La tecnologia Rainwater Smart Touch assicura una risposta ottimale anche in condizioni di schermo bagnato.

Processore Qualcomm Snapdragon 685. Il cuore pulsante del realme 12 4G è il processore Qualcomm Snapdragon 685, un chipset di fascia media che offre prestazioni molto buone. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inossidabile da 4392.56 mm², combinato con uno strato di dissipazione del calore in grafite, mantiene il dispositivo fresco anche durante le sessioni di utilizzo più intense.

RAM Dinamica Fino a 16 GB e Storage Fino a 512 GB. Il dispositivo è disponibile in varianti con fino a 8 GB di RAM fisica, espandibile ulteriormente a 16 GB grazie alla tecnologia Dynamic RAM Expansion (DRE). Questo consente di utilizzare una parte dello spazio di archiviazione come RAM aggiuntiva, migliorando le prestazioni in multitasking e gaming. Lo spazio di archiviazione arriva fino a 512 GB, permettendo di conservare un’enorme quantità di contenuti digitali senza preoccuparsi della memoria.

Fotocamera Principale da 50 MP con OIS. Il comparto fotografico del realme 12 4G è dotato di una fotocamera principale SONY LYT-600 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Questa configurazione permette di scattare foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia SuperOIS riduce il mosso nelle immagini e nei video, mentre il NightEye Engine ottimizza le foto notturne, migliorando la qualità dell’immagine attraverso l’elaborazione HDR e la riduzione del rumore.

Ricarica Rapida SUPERVOOC da 67W. Uno dei punti di forza del realme 12 4G è la ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, che permette di caricare la batteria da 5000 mAh dal 0% al 50% in soli 19 minuti. La tecnologia a doppia carica 2:1 massimizza l’efficienza e la sicurezza della ricarica. L’algoritmo di regolazione intelligente VCVT e quello di carica di mantenimento VFC ottimizzano ulteriormente il processo di ricarica, proteggendo la salute della batteria nel lungo termine.

Audio Stereo di Alta Qualità. Il realme 12 4G è dotato di doppi altoparlanti stereo certificati Hi-Res Audio, che offrono un suono ricco e coinvolgente. Questa configurazione rende l’esperienza di visione di film e ascolto di musica particolarmente piacevole, con una qualità sonora che si distingue nella sua fascia di prezzo. Lo smartphone ha inoltre anche il comodissimo jack audio da 3,5mm.

realme 12 4G: punti deboli

Mancanza di 5G. In un mercato sempre più orientato verso il 5G, l’assenza di questa tecnologia potrebbe essere un limite per alcuni utenti.

App preinstallate. La presenza di app preinstallate, soprattutto giochi mobile, risulta un po’ fastidiosa. Anche l’App Market di realme non ha molto senso considerando che c’è già il Google Play Store.

Sensore di luminosità automatica non preciso. Abbiamo riscontrato qualche sbavatura nell’adattamento della luminosità dello schermo, nulla di drammatico ma non ci ha totalmente convinto la velocità di adattamento.

Conclusioni

realme 12 4G rappresenta una scelta interessante nella fascia media, grazie alle sue prestazioni elevate, un display molto buono per questa fascia di prezzo e un comparto fotografico che fa il suo lavoro egregiamente. La ricarica rapida e l’ampio spazio di archiviazione lo rendono ideale per utenti esigenti che cercano un dispositivo affidabile e performante senza spendere una fortuna, lo smartphone viene infatti venduto su Amazon a 199,99€ grazie ad uno sconto del 20% sul prezzo di listino di 249,99€. Se si passa sopra al fatto di non avere il 5G questo è senza dubbio uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e in grado di soddisfare l’utenza a cui è rivolto.