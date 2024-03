Realme 11 Pro 5G: a questo prezzo è un OTTIMO ACQUISTO su Amazon

Il Realme 11 Pro 5G è uno dei migliori smartphone di fascia media, grazie a ottime specifiche e a un prezzo sempre più accessibile. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 269 euro. Si tratta di uno sconto di 110 euro rispetto al prezzo di listino. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per completare l’acquisto è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Realme 11 Pro 5G: a questo prezzo è da prendere subito

Il Realme 11 Pro 5G è lo smartphone da comprare oggi grazie a un comparto tecnico davvero ottimo e a un prezzo sempre più accessibile. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche il SoC MediaTek Dimensity 7050 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 100 Megapixel. Lo smartphone ha il chip NFC, è Dual SIM ed ha un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Realme 11 Pro 5G al prezzo scontato di 269 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e rappresenta, in questo momento, il mid-range su cui puntare per rapporto qualità/prezzo. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.