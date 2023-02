Real Madrid-Elche: guarda LaLiga in streaming anche dall'estero

Se sei un appassionato di calcio, mercoledì 15 febbraio non puoi perderti Real Madrid-Elche. Il calcio d’inizio fischierà al Santiago Bernabéu alle ore 21:00. Tutti sintonizzati su DAZN che trasmetterà la partita in streaming valida per la ventunesima giornata de LaLiga.

Real Madrid-Elche: live match e tutte le novità della partita

Guarda Real Madrid-Elche live streaming domani sera alle ore 21:00 con DAZN. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi. Non mancheranno anche tutte le novità da bordo campo con il pre-partita che si concentrerà su stadio, formazioni e analisi sui temi principali. I due allenatori hanno già pensato alla rosa da far scendere in campo:

Real Madrid (4-3-3)

Courtois

Carvajal

Nacho

Rudiger

Camavinga

Valverde

Tchouameni

Modric

Asensio

Rodrygo

Vinicius

Elche (5-2-1-2)

Badia

Carmona

Magallan

Roco

Bigas

Clerc

Guti

Gumbau

Fidel

Boyé

Ponce

