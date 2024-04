Razer Viper Ultimate: il mouse wireless da veri gamer a PREZZO SHOCK

Se stai cercando un mouse wireless da gaming per le tue sessioni di gioco dai un’occhiata a questa super occasione imperdibile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Razer Viper Ultimate a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto incredibile del 41% che ti permette di risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale. E potrai avere uno dei migliori mouse wireless da gaming in circolazione. In ogni partita riuscirai a vedere la differenza e a questo prezzo è davvero da prendere al volo.

Razer Viper Ultimate a prezzo outlet

Come ti dicevo questo mouse wireless da gaming è uno dei migliori in commercio e quindi a questa cifra è davvero un affare. Ha un peso di soli 74 grami ma è anche robusto. Gode di un sensore ottico molto preciso da 20.000 DPI ed è in grado di scorrere su qualsiasi superficie, anche senza il classico tappetino.

È dotato di un design ergonomico con diversi tasti che ti permetteranno di creare le tue scorciatoie preferite. Possiede una connessione wireless affidabile e senza input lag. Potrai scegliere tra 16, 8 milioni di colori ed effetti di illuminazione e ha una mega batteria in grado di durare per 70 ore con una ricarica completa.

Affrettati perché un’occasione così durerà pochissimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Razer Viper Ultimate a soli 99,99 euro, invece che 169,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.