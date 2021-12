Razer Nari Ultimate: massima immersione grazie alla vibrazione integrata

Quelle che ti suggeriamo oggi sono un paio di cuffie gaming estremamente particolari, che integrano una tecnologia di vibrazione per un’immersione totale. Stiamo parlando delle Razer Nari Ultimate, un headset top di gamma che grazie ad uno sconto di quasi metà prezzo puoi acquistare su Amazon a soli 110 euro.

Cuffie gaming Razer Nari Ultimate: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, si tratta di cuffie wireless che sfruttano un dongle USB dedicato per una connessione a bassa latenza indispensabile nei videogiochi. Il design è stato pensato per il massimo confort, con uno scheletro completamente in alluminio per ridurne il peso senza rinunciare alla robustezza. Sotto l’archetto trova posto una fascia autoregolante in tessuto molto più semplice da sostituire o pulire. Molto interessanti i padiglioni che offrono l’apprezzato memory foam di Razer, ma con un’infusione di gel rinfrescante per la massima traspirabilità. Il microfono è estraibile e presenta un pratico LED che si illumina di rosso quando viene silenziato. Le cuffie, inoltre, possono essere ripiegate per semplificarne il trasporto. Dal punto di vista costruttivo parliamo di un prodotto di altissimo livello.

Per quanto riguarda la qualità dell’audio, in questo caso gli standard di Razer sono pienamente rispettati, con in più un equalizzatore manuale davvero impeccabile. La peculiarità, però, sta nella tecnologia HyperSense che utilizza specifici segnali audio per calibrare la vibrazione. Si tratta di un sistema decisamente interessante, che aggiunge un altissimo livello di immersione, ideale per i videogiochi e per i contenuti multimediali. Non manca il supporto a THX Spatial Audio, infatti, che consente di ottenere l’audio direzionale a 7.1 canali virtuali. Molto comodi i comandi sul padiglione, che consentono di regolare il volume, silenziare il microfono, e bilanciare il volume di gioco e chat senza interrompere l’azione. Il tutto naturalmente è gestibile direttamente da Razer Synapse 3, il software dedicato che consente una regolazione minuziosa di ogni aspetto sia dell’audio in output che in input dal microfono.

Grazie ad uno sconto del 45%, le Razer Nari Ultimate possono essere acquistate su Amazon a soli 109,99 euro per un risparmio di ben 90 euro sul prezzo di listino.