Razer Kraken X al minimo storico, ideali per completare l'arsenale

Quelle che vogliamo suggerirti oggi sono un attimo paio di cuffie gaming che raggiungono il minimo storico su Amazon, in occasione del Black Friday in anticipo, a metà prezzo. Si tratta delle Razer Kraken X, un ottimo headset entry-level che mette da parte l’apparenza in favore delle prestazioni.

Cuffie Gaming Razer Kraken X: caratteristiche tecniche

Le Kraken X, infatti, hanno un design piuttosto semplice e minimale, completamente nero e senza alcuna illuminazione. In compenso il peso è ridotto al minimo indispensabile, con una fascia per la testa ben imbottita per evitare la pressione dopo lunghe sessioni di utilizzo. I padiglioni sono imbottiti in memory foam e ricoperti in ecopelle. Quest’ultima consente un isolamento ottimale dai rumori esterni, senza rinunciare alla comodità anche per chi utilizza gli occhiali. Non manca naturalmente il microfono, cardioide, che offre un’ottima registrazione della zona attorno alla bocca isolando il rumore ambientale.

Ciò che eccelle in queste cuffie, considerando il prezzo, è senza dubbio la qualità del suono. I driver offrono un audio bilanciato che garantisce una riproduzione fedele dei suoni. Ottima la precisione che consente di individuare gli avversari con grande anticipo, un vantaggio assoluto in particolare negli sparatutto. All’interno della confezione, inoltre, è presente anche un adattatore con jack separati di cuffie e microfono per il collegamento al computer. Le cuffie, infatti, hanno un jack combinato che le rende compatibili praticamente con qualsiasi piattaforma, incluse Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series XS. Chiude la dotazione il codice per scaricare il software di Razer per il 7.1 virtuale, uno dei sistemi per l’audio posizionale più apprezzati del settore.

Grazie ad uno sconto del 50%, le Razer Kraken X sono disponibili su Amazon a soli 29,99 euro.