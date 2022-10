Razer Kraken sono le cuffie da gaming da comprare a QUESTO PREZZO

Trovare un paio di cuffie da gaming di alta qualità e ad un ottimo prezzo non è facile. Per questo motivo, l’offerta dedicata alle Razer Kraken proposta oggi da Amazon è da cogliere al volo. Le cuffie, infatti, sono disponibili con un ottimo sconto del 31% che le rende un vero e proprio best buy.

Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, le Razer Kraken sono acquistabili al prezzo scontato di 54,99 euro invece che 79,99 euro. Vendute direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi della consegna veloce e dell’assistenza post vendita, le Razer Kraken presentano l’iconica colorazione verde che caratterizza i prodotti di casa Razer.

Le Razer Kraken sono scontate su Amazon: l’offerta è da cogliere al volo

Il settore delle cuffie da gaming presenta tante opzioni e Razer occupa, come sempre quando si parla di gaming, un ruolo di primo piano. Le Razer Kraken possono contare su driver da 50 mm con calibrazione personalizzata e su auricolari con imbottitura caratterizzata dalla presenza di gel refrigerante che riesce a ridurre al minimo l’aumento della temperatura durante l’utilizzo. Il microfono è unidirezionale e garantisce la possibilità di catturare un audio chiaro e cristallino.

Da notare che le cuffie di Razer presentano una struttura ottimizzata anche per chi porta gli occhiali, con un design ergonomico pensato per ospitare le stanghette. La scocca delle cuffie è in alluminio di bauxite, una soluzione che garantisce resistenza e leggerezza. Il collegamento può avvenire tramite jack da 3,5 mm. Le cuffie supportano anche l’utilizzo abbinato alle console PlayStation, Xbox e Nintendo.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare la Razer Kraken al prezzo scontato di 54,99 euro invece che 79,99 euro. Lo sconto del 31% fa la differenza e rende le cuffie l’acquisto giusto per tutti i videogiocatori alla ricerca di una soluzione dal design ricercato e dalle ottime prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.