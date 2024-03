Razer Basilisk V3: per il gaming ad ALTI livelli (-26%)

Se sei un appassionato di gaming, allora devi prestare attenzione a questa offerta incredibile su Amazon. Il Razer Basilisk V3, un mouse da gaming di altissima qualità, è in super sconto del 26% per un tempo limitato. Con un design ergonomico e una serie di funzionalità avanzate, questo mouse è essenziale per migliorare le tue prestazioni di gioco. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 63,00 euro, anziché 84,99 euro.

Razer Basilisk V3: questa offerta è a tempo limitato

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Basilisk V3 è la sua versatilità. Dotato di ben 10+1 pulsanti programmabili, questo mouse ti permette di personalizzare le tue configurazioni secondo le tue esigenze. Assegna macro e funzioni secondarie a questi pulsanti, inclusi il grilletto multifunzione e altre azioni fondamentali come push-to-talk e ping, per un controllo totale durante il gioco.

Ma le sorprese non finiscono qui. La rotella inclinabile Razer HyperScroll offre una modalità a scorrimento fluido e libero o una rotazione tattile per una maggiore precisione. Questo è particolarmente utile quando devi scegliere armi e abilità durante le sessioni di gioco intense.

Inoltre, con le 11 zone di illuminazione Razer Chroma RGB, puoi personalizzare l’aspetto del tuo mouse con oltre 16,8 milioni di colori e infiniti effetti di luce. Questo non solo aggiunge uno stile unico al tuo setup da gaming, ma ti permette anche di sincronizzare dinamicamente gli effetti luminosi con più di 150 giochi integrati con Chroma.

Il comfort durante le lunghe sessioni di gioco è essenziale, ed è qui che il design ergonomico del Basilisk V3 si distingue. Con un supporto per il pollice e pulsanti posizionati strategicamente per un facile accesso, questo mouse ti permette di giocare senza sforzi per ore senza affaticare la mano.

Infine, la velocità e l’affidabilità sono garantite grazie agli switch ottici per mouse Razer Gen-2. Con un’attuazione rapidissima a 0,2 ms e fino a 70 milioni di clic, puoi essere sicuro che ogni tua azione sarà eseguita con precisione e reattività.

Non lasciarti sfuggire questa occasione. Acquista subito il Razer Basilisk V3 su Amazon e porta il tuo gaming a un livello superiore 63,00 euro.