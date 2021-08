Ratchet & Clank: Rift Apart è disponibile in offerta su Amazon a 55€, la copia fisica del gioco è scontata del 32% con un risparmio effettivo di oltre 25 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta del nuovo capitolo della serie sviluppato da Insomniac Games e pubblicato in esclusiva su PlayStation 5, propone ambientazioni ricche di dettaglio, una qualità grafica senza precedenti e un gameplay dinamico e frenetico.

Il nuovo Ratchet & Clank sfrutta la potenza di calcolo di PS5 per offrire un'esperienza di gioco senza precedenti, una qualità grafica inedita per la console Sony. La classificazione PEGI 7 rende Ratchet & Clank: Rift Apart adatto anche ai più giovani, con gamplay divertente, un ottimo livello di sfida e delle ambientazioni suggestive con grafica spaccamascella.

Oggi la copia fisica di Ratchet & Clank per PS5 si trova in offerta su Amazon a soli 55€, il prezzo pià basso di sempre per la nuova esclusiva next-gen di Sony. Non manca la spedizione Prime senza costi aggiuntivi, con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

