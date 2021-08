Alla Gamescom 2021 Ubisoft presenta ufficialmente il primo operatore di Rainbow Six Extraction, il nuovo PVE cooperativo in uscita nel 2022. La specialista giapponese Hibana – volto storico di Siege – è protagonista di un breve video introduttivo.

Il filmato da 37 secondi mostra all'opera Hibana mentre sfrutta armi e abilità speciali per contrastare l'avanzata nemica. Rispetto a quanto visto su R6 Siege, in Rainbow Six Extraction il gadget principale dell'operattrice si comporta in maniera un po' diversa, oltre ad attaccarsi alle pareti per farle esplodere, le cariche X-KAIROS possono essere scagliate anche contro i nemici per neutralizzarli con maggior faciltà.

Hibana fa parte delle forze speciali giapponesi, è stata scelta come componente della squadra Rainbow Six grazie alla sua esperienza sul campo e alle enormi doti da leader che la contraddistinguono. Di recente Ubisoft ha pubblicato un video che mostra tutti i contenuti presenti al lancio in Rainbow Six Extraction, si parla di 18 operatori elite, 12 mappe di gioco, 25 gadget e ben 69 armi differenti.

È lecito aspettarsi che Ubisoft presenti – uno dopo l'altro – tutti i 18 operatori disponibili al lancio tramite un breve trailer dedicato.

Videogames