QUESTO TV Samsung da 32" OGGI costa soltanto 229 euro

Nella sezione delle offerte Solo per Oggi del sito ufficiale di Unieuro riflettori accesi sullo Smart TV Samsung Series 5 da 32 pollici, in super offerta a 229 euro. È il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su unieuro.it e ti consente di risparmiare la bellezza di 70 euro rispetto all’offerta del sito di Samsung. Tra i suoi principali punti di forza la risoluzione Full HD, il supporto alla tecnologia HDR e PurColor per colori sullo schermo ultra-realistici.

TV Samsung Series 5 da 32″ in offerta a 229 euro sul sito di Unieuro

Lo Smart TV della serie T5372 di Samsung è un ottimo televisore da guardare in una cucina di piccole dimensioni oppure nella camera dove si lavora in smart working oppure ancora nella cameretta dei propri figli.

Con una risoluzione Full HD e le tecnologie HDR e PurColor ottieni colori nitidi e realistici in qualsiasi situazione, tanto che ti sembrerà di entrare direttamente in scena. Una visione immersiva inaspettata su un televisore che fino alla mezzanotte di oggi costa meno di 230 euro.

Sul fronte della multimedialità, lo Smart TV di Samsung implementa il sistema operativo proprietario Tizen. In più offre il supporto anche per Amazon Alexa e Google Assistant, con cui puoi accendere il televisore, cambiare canale, controllare il volume e i dispositivi IoT connessi. E se hai un iPhone, funziona anche con AirPlay2 per riprodurre dal tuo smartphone video, musica e foto.

Cogli al volo l’offerta di oggi di Unieuro sul TV Samsung Series 5 da 32 pollici per acquistarlo al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. In più non paghi nulla per la consegna.