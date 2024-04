Questo tablet Samsung in offerta a meno di 200€ su Amazon è il BEST BUY di oggi

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet da meno di 200 euro, la scelta giusta è oggi l’ottimo Samsung Galaxy Tab A9+. Si tratta di tablet Android di ottima qualità che ora viene commercializzato al prezzo scontato di 182 euro invece di 259 euro, grazie a questa nuova offerta Amazon. Da notare che il tablet è disponibile anche in versione 5G con un prezzo scontato di 237 euro. Il Samsung Galaxy Tab A9+ è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab A9+: a questo prezzo su Amazon è un best buy

In rapporto al prezzo, il Samsung Galaxy Tab A9+ presenta un’ottima scheda tecnica, con il SoC Qualcomm Snapdragon 695 in grado di garantire ottime prestazioni. Da notare anche un display da 11 pollici con risoluzione Full HD. Il tablet è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di storage ma è disponibile anche in una versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo è Android 14, personalizzato dalla One UI. C’è poi una batteria da 7.040 mAh.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il tablet di Samsung al prezzo scontato di 182 euro con possibilità, inoltre, di puntare sulla versione 5G al prezzo scontato di 237 euro. Entrambe le varianti del tablet sono vendute e spedite da Amazon è possono essere acquistate qui di seguito.