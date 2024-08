Questo tablet Samsung in offerta a 199€ su Amazon è un VERO AFFARE

Il Samsung Galaxy Tab A9+, in questo momento, è il tablet da comprare a meno di 200 euro. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, questo modello è disponibile al prezzo scontato di 199 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Il tablet è dotato dell’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 695 oltre che di 8 GB di RAM e 128 GB di storage ed è venduto e spedito da Amazon. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab A9+: a questo prezzo non ha rivali

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet giusto da prendere. Il modello è dotato di un display da 11 pollici con risoluzione Full HD oltre che del SoC Qualcomm Snapdragon 695 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 7.040 mAh. Il sistema operativo è Android 14, con la personalizzazione della One UI. Il modello in questione, quindi, è il più completo e interessante, sia dal punto di vista hardware che software, per acquistare un tablet completo e con un rapporto qualità/prezzo al top.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ al prezzo scontato di 199 euro. Il tablet è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per unbreve periodo.