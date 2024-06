Questo tablet Huawei da 10 pollici è un best buy ad appena 149€

Huawei MediaPad T5 è un tablet completo e versatile, ottimo sia per gli studenti che per i professionisti. Con il suo design elegante e le ottime prestazioni, è ideale anche per l’intrattenimento. La batteria a lunga durata consente di utilizzare il dispositivo per ore senza doverlo ricaricare, rendendolo consigliatissimo per chi è spesso in movimento.

Tablet Huawei ad un prezzo fin troppo basso

Huawei MediaPad T5 offre un display da 10.1 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e formato 16:10, assicurando una qualità visiva impeccabile con una densità di 224 PPI. I due altoparlanti stereo, anche grazie alla tecnologia Huawei Histen 5.0, regalano un audio surround 3D immersivo. Il design raffinato e la robusta scocca in metallo conferiscono invece eleganza e durabilità al dispositivo. Dotato di un potente processore octa-core da 2.36 GHz, MediaPad T5 garantisce notevoli performance, supportato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per tutte le tue esigenze di archiviazione.

