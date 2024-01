Questo tablet a 74€ lo usi come un VERO e proprio PC portatile: assurdo

Con un tablet da 10″ così completo di accessori, ti verrà naturale utilizzarlo al posto del ben più ingombrante PC portatile. Ampio schermo, custodia che fa anche da supporto, tastiera, mouse e persino un pennino: c’è proprio tutto quello che può servirti. Come se non bastasse, a completare il tutto c’è anche un prezzo piccolissimo su Amazon!

Infatti, hai la possibilità di portarlo a casa a 74,99€ appena con spedizioni anche gratuite e veloci, se sei abbonato ai servizi Prime. Per approfittarne devi semplicemente attivare il coupon in pagina e completare il tuo ordine. Serve fare in fretta però: si tratta di una opportunità a tempo limitato.

Non solo gli accessori, i motivi per utilizzare questo dispositivo al posto del tuo abituale laptop sono parecchi. Innanzitutto, è parecchio leggero, sottile e molto meno ingombrante, ma non solo questo!

Dotato di un processore ad alte prestazioni e 6GB di RAM, ti garantisce velocità e reattività in ogni attività. Che tu stia navigando su Internet, guardando film, giocando o lavorando su applicazioni complesse, questo tablet gestisce senza problemi ogni operazione. La memoria interna da 64 GB, espandibile fino a 256GB tramite scheda SD/TF, offre ampio spazio per archiviare tutti i tuoi file, documenti e media.

II device è alimentato dal sistema operativo Android 12, che offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di funzionalità. Puoi personalizzare completamente il tablet secondo le tue preferenze, scaricare applicazioni da Google Play Store e accedere a un ecosistema di app in continua espansione. Android 12 garantisce anche una migliore sicurezza e una maggiore efficienza energetica, ottimizzando le prestazioni complessive del tablet.

A bordo, un display FHD IPS da 10 pollici, che offre una risoluzione nitida e colori vivaci. Goditi immagini dettagliate e video di alta qualità con un’esperienza visiva coinvolgente. Il touchscreen reattivo consente di navigare agevolmente tra le app e di interagire con il tablet in modo intuitivo.

La connettività è fondamentale per un PC portatile e questo dispositivo non delude. È dotato di connessione WiFi per accedere a Internet ovunque ci sia una rete disponibile. Inoltre, supporta la connessione Bluetooth per collegare dispositivi esterni come altoparlanti, cuffie e mouse. La porta Type-C offre una connessione rapida e stabile per la ricarica e il trasferimento dati. Inoltre, la funzione OTG consente di collegare dispositivi di archiviazione esterni e utilizzarli direttamente sul tablet.

Come anticipato, viene fornito con accessori essenziali per una vera esperienza di PC portatile. La tastiera e il mouse inclusi consentono di lavorare comodamente come su un tradizionale computer portatile. La custodia protegge il dispositivo da urti e graffi, mentre la penna offre un modo preciso per prendere appunti o disegnare sullo schermo. Il pratico adattatore OTG ti permetterà di ottenere una porta USB di tipo A – come quella dei computer – tramite la quale collegare periferiche tipo stampanti, hard disk, chiavette USB e non solo.

Non perdere l’occasione di concludere un eccezionale affare su Amazon. Spunta il coupon in pagina adesso e porta a casa questo ottimo tablet a 74€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: si tratta di una opportunità a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.