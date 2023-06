Questo smartphone Xiaomi costa solo 97€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Costa poco ma ha un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo: Xiaomi 12C è lo smartphone giusto da comprare per chi vuole spendere meno di 100 euro. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, lo smartphone di casa Xiaomi è disponibile al prezzo scontato di 97 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi 12C è lo smartphone da comprare a meno di 100 euro

Lo Xiaomi 12C è uno smartphone economico che presenta una buona scheda tecnica. Il rapporto qualità/prezzo è, infatti, molto elevato. Lo smartphone è dotato di un display IPS LCD da 6,71 pollici di diagonale a cui affianca il processore MediaTek Helio G85.

Lo smartphone può contare su 3 GB di memoria RAM e 64 GB di storage, una dotazione ottima per la fascia di prezzo. In più, è possibile puntare su di una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone è dotato di una fotocamera posteriore da 50 Megapixel e su di un sensore di impronte digitali posteriore.

Tra le specifiche troviamo anche il supporto Dual SIM e il chip NFC. La dotazione tecnica è, quindi, ottima, considerando che lo smartphone presenta un prezzo davvero contenuto. In questa fascia di prezzo, infatti, il dispositivo non ha rivali di alcun tipo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 12C al prezzo scontato di 97 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima che può essere sfruttata tramite il link qui di sotto. La promozione resterà valida solo per poco tempo e, quindi, è consigliabile completare subito l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.