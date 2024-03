Questo smartphone Realme costa solo 65€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone super economico, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da non farsi sfuggire. Il Realme C31, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 65 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico. Si tratta di un’occasione davvero ottima: il modello in offerta è completo ed è utilizzabile senza limitazioni. Tra le specifiche troviamo una maxi batteria da 5.000 mAh oltre a 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il dispositivo al carrello per completare l’acquisto.

Realme C31: smartphone completo in offerta ad appena 65 euro

Il Realme C31 è dotato di un display da 6,5 pollici di diagonale con pannello IPS LCD dotato di risoluzione HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Unisoc Tiger T612, montato spesso da modelli di fascia superiore. Da notare anche 3 GB di RAM e 32 GB di storage UFS 2.2 oltre a una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 13 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. La batteria è da 5.000 mAh e c’è un sensore di impronte digitali posteriore. Lo smartphone in offert aè dotato anche di supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Realme C31 al prezzo scontato di 65 euro. Si tratta di un’occasione unica. Lo smartphone di Realme, infatti, ha un rapporto qualità/prezzo al top e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone per operazioni basilari (chiamate, messaggi e semplici ricerche online). Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.