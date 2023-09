Questo smartphone Motorola venduto da Amazon costa solo 79€

Il Motorola Moto E13 è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone davvero economico ma utilizzabile senza alcuna reale limitazione, sia come dispositivo principale (per chi ha esigenze basilari) che per chi ha bisogno di un muletto con una super autonomia. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 79 euro. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Moto E13 in offerta su Amazon: è un best buy a questo prezzo

Il Motorola Moto E13 ha una scheda tecnica che ruota intorno al SoC Unisoc T606. Il chip è affiancato da 2 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. C’è anche un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+.

Lo smartphone è dotato di una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. C’è poi una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un’autonomia ben superiore alla media del mercato.

Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 13 Go Edition, ottimizzato per funzionare al meglio anche su hardware “basilare”. Da notare la presenza del supporto Dual SIM e del jack audio da 3,5 mm.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, il Motorola Moto E13 è acquistabile al prezzo scontato di 79 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un dispositivo molto economico ma non per questo non utilizzabile liberamente. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.