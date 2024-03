Questo smartphone Motorola in offerta a 97€ su Amazon è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 100 euro, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon che potrebbe fare al caso vostro. Il Motorola Moto G14, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 97,99 euro, caratterizzandosi come uno dei best buy del momento per la fascia bassa. L’offerta riguarda la versione 4/128 GB. In sconto, a 149 euro, c’è anche la versione 8/256 GB, venduta direttamente da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G14: a questo prezzo è un best buy

Il Motorola Moto G14 è un ottimo smartphone per chi cerca un nuovo modello da meno di 100 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display Full HD+ da 6,5 pollici di diagonale a cui si affianca il SoC Unisoc T616, supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (ma c’è anche una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage). Il dispositivo è dotato di una batteria da 5.000 mAh. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel.

