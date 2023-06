Questo smartphone di Realme in offerta a 99€ su Amazon è un VERO AFFARE

Acquistare uno smartphone completo a meno di 100 euro è possibile: con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare sull’ottimo Realme Narzo 50i Prime, ora disponibile al prezzo scontato di 99 euro. Si tratta di uno smartphone economico ma completo, ideale per chi ha esigenze basilari e non vuole spendere troppo o per chi ha bisogno di un muletto sempre pronto all’uso e con un’ottima batteria. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Realme Narzo 50i Prime in offerta a 99 euro su Amazon è da prendere subito

Il Realme Narzo 50i Prime è uno smartphone economico e completo che può contare su di un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e sul SoC Unisoc Tiger Octa-Core supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage espandibile. In più, lo smartphone presenta una batteria da ben 5.000 mAh che garantirà un’autonomia davvero al top del mercato. Tra le specifiche c’è anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel.

Da notare che lo smartphone è Dual SIM. In rapporto al prezzo, il dispositivo garantire una scheda tecnica completa e adatta a garantire un uso base o a ricoprire il ruolo di ottimo smartphone di riserva, da utilizzare in caso di emergenza. Grazie alla promozione in corso, scegliere lo smartphone di Realme può essere davvero una mossa vincente per risparmiare senza rinunciare ad un dispositivo completo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Narzo 50i Prime con un prezzo scontato di 99 euro.

