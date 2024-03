Questo robot aspirapolvere PULISCE A FONDO ed è in offerta a 99,99€ (-52%)

Pulizie di casa più semplici con il supporto di questo robot aspirapolvere del marchio OKP con tecnologia di autoricarica, design sottile e funzionamento silenzioso che puoi acquistre oggi su Amazon a soli 99,99 euro invece del prezzo più basso recente di 209,99. Un affare strepitoso.

Robot aspirapolvere in offerta: le caratteristiche

Il robot aspirapolvere in questione è dotato di un potente motore da 2500Pa che gli permette di eliminare rapidamente polvere, carta, peli di animali domestici e altri detriti da tutti i tipi di pavimenti duri, come laminato, piastrelle e pavimenti in legno ingegnerizzato.

Il sistema intelligente di evitamento degli ostacoli Freemove 3.0 assicura la rilevazione intelligente di pareti, scale e altri ostacoli mentre pulisce. Il suo design sottile consente di entrare e uscire facilmente da letti, divani e altri mobili, garantendo una pulizia completa di ogni angolo e spazio stretto della tua casa.

L’app OKP da scaricare sul tuo smartphone ti permette di controllare facilmente il robot: puoi creare un programma di pulizia personalizzato per la tua casa, cambiare modalità e controllarne la direzione se dovessi averne bisogno. Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, puoi anche sfruttare i comandi vocali.

La batteria da 2200mAh assicura un’autonomia di funzionamento fino a 120 minuti: una volta terminata la pulizia o se la batteria dovesse scaricarsi, il robot tornerà automaticamente alla base di ricarica. Infine, puoi contare su 4 modalità di pulizia e un livello di rumore inferiore a 56 dB.

Con questo robot sei certo di avere una casa più pulita senza lo stress di doverlo fare tu stesso: acquistalo ora in offerta a soli 99,99 euro.