Questo robot aspirapolvere è in offerta ad un prezzo MOLTO competitivo

Questo avanzato robot aspirapolvere del produttore Lubluelu è in offerta su Amazon ad un prezzo molto competitivo: grazie al doppio sconto – coupon da 45€ da spuntare prima di inserire il prodotto nel carrello + sconto del 17% – lo paghi solamente 144€!

Con prestazioni potenziate e tecnologia all’avanguardia, questo dispositivo rappresenta una svolta significativa nel mantenimento della pulizia della casa, offrendo un’esperienza personalizzata e senza sforzo.

Con una potenza di aspirazione portata a 4000pa nel 2024, il SL60D garantisce una pulizia profonda e efficace su diverse superfici, raccogliendo anche la polvere più fine e garantendo ambienti impeccabili. La sua avanzata tecnologia di navigazione LDS9.0 LiDAR, supportata da un algoritmo SLAM e 22 sensori di precisione, permette al robot di mappare l’ambiente domestico con dettagli sorprendenti, pianificando percorsi ottimali per una pulizia completa e accurata.

Il SL60D eleva l’efficienza con le sue funzionalità 3-in-1, aspirando, spazzando e lavando i pavimenti con controllo dell’acqua personalizzabile. Questo lo rende adatto per una varietà di superfici, dai pavimenti in legno delicato ai tappeti, assicurando una pulizia su misura per le esigenze di ogni casa.

Una delle caratteristiche più innovative è la capacità del SL60D di memorizzare fino a 5 mappe, rendendolo ideale per case a più piani o con layout complessi. La personalizzazione delle mappe e l’impostazione di aree vietate permettono di evitare zone delicate come aree di gioco per bambini o zone con oggetti fragili, assicurando una pulizia che rispetta la vita e gli spazi dei suoi utenti.

Il robot si distingue anche per la sua funzione di pulizia continua dal punto di interruzione. Se la batteria scende sotto il 15%, il SL60D torna automaticamente alla base per ricaricarsi fino all’80%, per poi riprendere la pulizia esattamente da dove si era interrotto, garantendo così un’efficienza senza precedenti. Non farti scappare questa doppia offerta e acquistalo subito ad un prezzo estremamente competitivo!