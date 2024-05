Roborock Q5 Pro, DOPPIA offerta su Amazon: tuo a meno di 230€

Il Roborock Q5 Pro è un robot aspirapolvere avanzato che unisce prestazioni di pulizia eccellenti a un design user-friendly. In assoluto uno dei migliori in questo segmento del mercato. La notizia straordinaria? Oggi è in fortissimo sconto su Amazon: è tuo a solamente 229€ invece di 349€. Non solo risparmi il 26%, ma spuntando la casella che si trova sotto al prezzo riscatterai un ulteriore coupon da 20€!

Il Roborock Q5 Pro è progettato per rimuovere fino al 97.1% dei detriti, sia su pavimenti duri che su tappeti a pelo alto e basso. Le sue prestazioni su pavimenti duri sono particolarmente notevoli, con una rimozione del 99.6% dei detriti, dimostrando l’efficacia della sua potente aspirazione da 5500 Pa e dei rulli doppi che catturano sia i detriti piccoli che quelli grandi​.

Dotato di tecnologia LiDAR, il Q5 Pro offre una mappatura precisa e una navigazione intelligente, che permette al robot di evitare ostacoli e coprire ogni angolo della casa con efficienza. Il Roborock Q5 Pro è equipaggiato con una batteria da 5200 mAh, che offre un’autonomia fino a 220 minuti in modalità di potenza minima, rendendolo perfetto per case di grandi dimensioni. Anche in modalità di potenza massima, può funzionare per oltre 80 minuti, sufficiente per pulire aree particolarmente sporche​.

Se cerchi un robot aspirapolvere affidabile e potente per mantenere la tua casa pulita con il minimo sforzo, rimanendo ampiamente sotto la soglia critica dei 300€, il Roborock Q5 Pro è sicuramente la scelta migliore.