Rowenta X-PERT, aspirapolvere POTENTISSIMO a 99€ su Amazon: sconto 52%

La scopa elettrica senza fili Rowenta X-PERT 3.60 è la soluzione ideale per una pulizia rapida ed efficace in tutta la tua casa. Questo aspirapolvere wireless offre una straordinaria autonomia di 45 minuti, permettendoti di muoverti liberamente senza essere limitato dai cavi. In promozione su Amazon, puoi prenderla in promo lampo a 99,99€ appena, risparmiando il 52% rispetto al prezzo pieno di 209€. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se non è già finita.

Il suo design leggero e maneggevole, di soli 2,2 kg, la rende estremamente facile da utilizzare, consentendoti di pulire con facilità anche gli angoli più difficili da raggiungere. Grazie alla spazzola motorizzata, cattura efficacemente la polvere su tutti i tipi di pavimenti, dal laminato ai tappeti, garantendo risultati impeccabili.

Uno dei punti di forza di questa scopa elettrica è la sua versatilità. Il tubo telescopico e l’aspirabriciole rimovibile ti permettono di estendere la tua portata e di raggiungere anche le aree più alte e gli spazi più angusti, senza sforzo. Inoltre, le luci a LED integrate nella spazzola offrono una migliore visibilità, facilitando la pulizia sotto i mobili e negli angoli bui.

La batteria al litio da 22V, ricaricabile in sole 4 ore, assicura un’autonomia di 45 minuti, consentendoti di pulire a fondo la tua casa senza interruzioni. Quando non in uso, puoi riporre l’aspirapolvere e i suoi accessori nella comoda stazione di ricarica a parete.

Grazie al sistema di filtrazione avanzato e al contenitore della polvere senza sacchetto, Rowenta X-PERT 3.60 ti offre una pulizia efficiente e un’esperienza senza intoppi. Il filtro a cartuccia cattura efficacemente lo sporco e la polvere, mantenendo l’aria pulita e l’aspirazione costante.

Questo aspirapolvere Rowenta è la soluzione ideale per chi cerca un elettrodomestico potente, maneggevole e versatile, in grado di soddisfare le esigenze di pulizia di tutta la casa. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, alla sua leggerezza e alla sua autonomia di lunga durata, potrai godere di una pulizia profonda e senza sforzo in ogni angolo della tua abitazione. Completa al volo il tuo ordine su Amazon e prendila a 99,99€: ottieni lo sconto del 52% e arriva a casa in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità è limitata.