Questo powerbank a 36€ ricarica anche il COMPUTER: è potentissimo

Un powerbank ben diverso dagli altri modelli. Grazie al massimo supporto da 65W, sarai in grado persino di ricaricare un computer portatile. Un prodotto di alta qualità, che adesso prendi con uno sconto pazzesco su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Te l'accaparri a 36€ circa appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Molto più di una semplice batteria portatile! Dotato di una capacità di 23800 mAh, è in grado di fornire energia sufficiente per ricaricare i tuoi dispositivi più volte senza doverti preoccupare di rimanere senza batteria. Che tu abbia uno smartphone, un tablet o persino un computer portatile, sarà in grado di fornire energia extra quando ne hai bisogno.

Una delle caratteristiche eccezionali di questo prodotto è la sua velocità di ricarica. Grazie alla tecnologia Power Delivery (PD) da 65W, è in grado di ricaricare i dispositivi compatibili in modo rapido ed efficiente. Non dovrai più aspettare ore per avere una carica completa: sarai in grado di ricaricare il tuo smartphone fino al 50% in soli 30 minuti.

Ancora, supporta anche la tecnologia Quick Charge 3.0, che permette di ricaricare i dispositivi compatibili ancora più velocemente. Non importa se è un telefono, un tablet o un altro dispositivo, si adatterà alle esigenze specifiche del tuo dispositivo per una ricarica ottimizzata e rapida.

Non solo è compatibile con gli smartphone di marche popolari, può anche caricare i computer portatili. Questa funzionalità è un vero game changer per chi lavora in mobilità o per gli studenti che hanno bisogno di ricaricare il proprio laptop durante le lunghe sessioni di studio. Con un solo prodotto, sarai in grado di alimentare tutti i tuoi dispositivi essenziali ovunque tu vada.

La portabilità è un’altra caratteristica fondamentale. Nonostante la sua potenza, è incredibilmente compatto e leggero, rendendolo facile da trasportare nella borsa, nello zaino o persino in tasca. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante i tuoi viaggi o gli spostamenti quotidiani.

La sicurezza è una priorità assoluta quando si tratta di dispositivi di ricarica portatili, e questo dispositivo non fa eccezione. È dotato di protezioni multiple, tra cui protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito e protezione da surriscaldamento. Puoi essere sicuro che i tuoi dispositivi saranno al sicuro durante la ricarica.

Con la sua capacità eccezionale, la velocità di ricarica rapida e la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, questo powerbank sarà il tuo compagno di fiducia per rimanere sempre connesso e alimentato. Non lasciare che la batteria scarica ti rallenti e approfitta di questa eccezionale opportunità.

Attiva il coupon in pagina su Amazon e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 36€ circa appena. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.