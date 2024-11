Questo potente Mini PC con 16GB di RAM è tuo a soli 179€ (-31%)

Il Beelink MINI S12 Pro è un mini PC dalle prestazioni eccellenti e un design compatto, perfetto per chi cerca un computer versatile per lavoro, studio o intrattenimento. Ora disponibile su Amazon a soli 179€, con uno sconto del 31%: è il miglior PC compatto che tu possa acquistare con un budget sotto i 200€.

Equipaggiato con il processore Alder Lake-N N100, il MINI S12 Pro garantisce prestazioni fluide anche per attività multitasking. Con 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 500GB, offre velocità di elaborazione elevate e ampio spazio di archiviazione per documenti, app e file multimediali.

Il dispositivo supporta il Wi-Fi 6 per connessioni internet più stabili e veloci, rendendolo ideale per videoconferenze, streaming e download rapidi. Grazie alle porte Dual HDMI, è possibile collegare due monitor contemporaneamente, migliorando la produttività e l’esperienza visiva. Inoltre, il supporto alla rete Ethernet 1000Mbps e al Bluetooth 5.2 garantisce una connettività versatile e affidabile.

Non farti spaventare dalle dimensioni ultra-compatte di questo PC, il Beelink MINI S12 Pro è compatto e silenzioso, con un sistema di raffreddamento efficiente che assicura prestazioni costanti senza surriscaldamento. È perfetto per chi cerca un computer da utilizzare in spazi ridotti, come una postazione di lavoro domestica o un setup multimediale. Approfitta di questa offerta su Amazon per portare a casa un mini PC potente e versatile ad un super prezzo!