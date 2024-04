Questo PORTATILE è perfetto per l'università e costa solo 499€!

Se eri alla ricerca di un portatile adatto al tuo utilizzo universitario, ma anche lavorativo, abbiamo qui noi la soluzione! Il suo nome è Lenovo IdeaPad Slim 3 e, tra le varie peculiarità, ha 16GB di memoria RAM e ben 512GB di SSD super veloce. Il suo prezzo? Solo 499,00€ con il ribasso del 23% rispetto al suo prezzo di listino di 649,00€!

Tutte le caratteristiche del portatile Lenovo

Questo modello è monta un processore AMD Ryzen 5 7520U e una scheda grafica AMD Radeon Graphics. Inoltre, con i suoi 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB, assicura un’esperienza fluida e reattiva anche con programmi più impegnativi. Ovviamente, è incluso un sistema operativo Windows 11 Home preinstallato.

Il display è un Full HD da 15,6″ con cornici sottili, mentre la tecnologia Dolby Audio regala anche un comparto sonoro di alto livello, perfetto per ascoltare musica, guardare film o giocare.

Parlando di autonomia, potrai lavorarci per 8 ore ininterrotte, mentre la tecnologia RapidCharge Pro permette di ricaricare il notebook in modo rapido: solo 15 minuti di ricarica assicurano 2 ore di autonomia.

Essendo di ultimissima generazione, non manca il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione che offre un accesso sicuro e veloce al notebook tramite Windows Hello. E c’è anche la webcam con otturatore privacy protegge la tua privacy quando non la usi.

Parlando di dotazione, abbiamo poi 2 porte USB 3.2 Gen 1, porta USB-C 3.2 Gen 1, porta HDMI e lettore di schede SD: tutto ciò di cui avrai bisogno!

Con questo portatile Lenovo dominerai i lavoretti quotidiani e universitari alla grande. Prendilo subito a 499,00€, grazie allo sconto del 23%!