Notebook Lenovo con Ryzen 5 e 16 GB di RAM: solo 529€ su Amazon (anche in 12 rate)

È il momento di acquistare un nuovo notebook: con l’offerta in corso oggi su Amazon, infatti, è ora possibile puntare sul Lenovo IdeaPad Slim 3 che, nella versione con Ryzen 5 7520U e 16 GB di memoria RAM, è disponibile per l’acquisto con un prezzo scontato di 529 euro Il modello in questione può essere acquistato anche in 12 rate mensili, con carta di debito, per tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti a rate. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Lenovo IdeaPad Slim 3: è il notebook da compra

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 con Ryzen 5 7520U e 16 GB di memoria RAM è uno dei migliori notebook della fascia media in questo momento. Tra le specifiche ci sono anche 512 GB di SSD oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11 e la tastiera è full size, con tastierino numerico laterale. Da notare anche un sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo scontato di 529 euro, con possibilità anche di optare per il pagamento in 12 rate mensil. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e consente di acquistare il notebook a un prezzo davvero interessante, per la configurazione considerata.