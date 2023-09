Notebook MSI in offerta con un OTTIMO PREZZO su Amazon

Acquistare un notebook da gaming a prezzo contenuto non è facile: con questa nuova offerta Amazon, però, si va sul sicuro. In questo momento, infatti, è possibile acquistare MSI Katana GF66 con un prezzo scontato di 849 euro. Il notebook, ora al suo prezzo minimo storico, è dotato del processore Intel Core i7-12700H e della scheda video NVIDIA RTX 3050. Si tratta di un’ottima combinazione per prestazioni equilibrate e soddisfacenti con tutti i giochi. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Da notare che è possibile anche scegliere versioni con RTX 3060 e RTX 4050 e RTX 4060.

MSI Katana GF66: è il notebook da gaming da comprare oggi su Amazon

MSI Katana GF66 è un ottimo notebook da gaming, pensato per garantire prestazioni eccellenti con una spesa non eccessiva, in tutti i contesti di utilizzo. A gestire il funzionamento del notebook c’è la combo formata dal processore Intel Core i7-12700H e dalla scheda video NVIDIA RTX 3050.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di SSD. Il display è da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il notebook non ha il sistema operativo pre-installato che, però, può essere installato facilmente anche da chi non è molto pratico. Da segnalare anche una tastiera retroilluminata full size con lay out italiano.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Katana GF66 al prezzo scontato di 849 euro. Il notebook è al prezzo minimo storico. Per completare l’acquisto è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.