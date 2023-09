Questo notebook MSI con RTX 3060 è al MINIMO STORICO su Amazon (-30%)

È un buon momento per acquistare MSI Katana GF66: il notebook da gaming di casa MSI, infatti, è ora disponibile con una nuova offerta Amazon al prezzo scontato di 1.049 euro, con uno sconto del 30% rispetto al listino che lo porta al nuovo minimo storico. A rendere ancora più interessante l’offerta sono le specifiche del notebook, dotato del processore Intel Core i7-12700H e la scheda video NVIDIA RTX 3060. C’è anche la possibilità di acquistare il notebook in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito.

MSI Katana GF66 al minimo storico su Amazon

MSI Katana GF66 ha tutto quello che serve per poter garantire ottime prestazioni. La scheda tecnica del notebook include:

il processore Intel Core i7-12700H con architettura ibrida

con architettura ibrida la scheda video NVIDIA RTX 3060

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

il sistema operativo Windows 11

Il notebook di MSI, quindi, ha tutte le carte in regola per offrire prestazioni ottime in gaming oltre che per tutte quelle attività in cui è necessaria tanta potenza, sia lato CPU che lato GPU.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Katana GF66 al prezzo scontato di 1.049 euro. Il notebook in questione, nella configurazione descritta in precedenza, ha tutte le carte in regola per poter garantire prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Il notebook è acquistabile anche in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.