Questo notebook HP con Ryzen 7 e 16 GB di RAM è in SUPER OFFERTA su Amazon

Tra le offerte Amazon per chi è alla ricerca di un nuovo notebook c’è spazio anche per un’ottima promo dedicata all’HP 15S. Questo notebook, nella versione dotata di processore Ryzen 7 5700U, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD è ora disponibile al prezzo scontato di 549 euro, ritornando al prezzo minimo storico (-34%). Venduto e spedito da Amazon, il modello di casa HP è la soluzione giusta per chi cerca un notebook adatto a tutti i contesti di utilizzo. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Notebook HP: a questo prezzo su Amazon è un best buy

Il notebook HP 15S in offerta è dotato di una scheda tecnica ottima. Tra le specifiche troviamo:

il processore Ryzen 7 5700U con 8 core e 16 thread oltre che con grafica integrata

con 8 core e 16 thread oltre che con grafica integrata 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

una tastiera retroilluminata con layout italiano

il sistema operativo Windows 11

Il modello di casa HP, quindi, è la soluzione giusta e equilibrata per chi cerca oggi un nuovo laptop da comprare su Amazon.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook HP al prezzo scontato di 549 euro. Il modello in questione è la soluzione giusta per trovare l’equilibrio tra prezzo e prestazioni, adattandosi bene a tutti i contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.