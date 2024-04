Questo notebook HP con Ryzen 5 costa solo 369€ su Amazon

Per chi cerca un nuovo notebook da meno di 400 euro c’è oggi un’offerta Amazon imperdibile. In questo momento, infatti, è possibile acquistare il notebook HP 15S con un prezzo scontato di 369 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico. L’offerta riguarda la versione dotata di processore AMD Ryzen 5 5625U affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP 15S: a questo prezzo su Amazon è un best buy

Con HP 15S è possibile acquistare un ottimo notebook con un prezzo contenuto. Tra le specifiche troviamo il processore Ryzen 5 5625U, con CPU a 6 core e grafica integrata Radeon, che viene abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

Da segnalare anche la presenza di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook ha una tastiera full size con layout italiano ed è dotato del sistema operativo Windows 11. C’è anche una webcam 720p. Si tratta di una configurazione ottima che consente di acquistare il miglior notebook sul mercato, in questo momento, a meno di 400 euro.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP 15S, nella versione descritta in precedenza, al prezzo scontato di 369 euro. Il notebook, venduto e spedito da Amazon, è acquistabile grazie all’offerta a tempo in corso, direttamente dal box qui di sotto.