Questo notebook da gaming MSI con Core i7 è al MINIMO STORICO su Amazo

Chi è alla ricerca di un notebook ad alta potenza, per il gaming o per qualsiasi altra attività che richiede specifiche di fascia alta, può puntare su questa nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo MSI Thin GF63. Il notebook di casa MSI è disponibile al prezzo scontato di 899 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello.

Tra le specifiche troviamo il processore Intel Core i7-12650H, 16 GB di RAM e una scheda video NVIDIA RTX 3050. Da segnalare che è disponibile anche una versione con RTX 4050 che viene proposta a 1.149 euro. Per accedere alle offerte è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata del notebook MSI.

MSI Thin GF63 al minimo storico su Amazon è da prendere subito

Il notebook MSI Thin GF63 è dotato del processore Intel Core i7-12650H, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Il processore è supportato da 16 GB di memoria RAM oltre che da 512 GB di SSD e da una scheda video NVIDIA RTX 3050. C’è anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Thin GF63 al prezzo scontato di 899 euro. Il notebook da gaming, venduto e spedito da Amazon, è disponibile al suo prezzo minimo storico. C’è anche una variante dotata della RTX 4050 come scheda video e in grado di garantire una marcia in più in termini di prestazioni. Questa versione costa 1.149 euro.

Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto e scegliere poi la versione desiderata.

