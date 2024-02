Questo mouse wireless Trust è silenziosissimo e non costa NIENTE

Vuoi un mouse wireless facile da portare in giro, ma che soprattutto sia molto silenzioso? Il Trust Yvi+ risponde perfettamente a questa duplice esigenza e grazie allo sconto odierno su Amazon può essere tuo al prezzo bassissimo di soli 8,99 euro.

Mouse Trust Yvi+: silenzioso e compatto

Il mouse si presenta con un design compatto che lo rende ideale per te che sei sempre in movimento. Oltre a questo, però, è anche veloce e silenzioso: I pulsanti sinistro e destro silenziosi ti consentono di lavorare senza disturbare gli altri intorno a te, mentre la selezione della velocità (800/1600 DPI) ti offre la precisione di cui hai bisogno per svolgere qualsiasi compito.

Con lati in gomma per una presa ultra-salda e un formato ambidestro, questo mouse è davvero perfetto sia per dei mancini che dei destrimani: inoltre, la batteria ha una durata incredibile e puoi utilizzare il mouse per 12 mesi senza preoccuparsi che si scarichi.

Approfitta dunque dello sconto Amazon e portatelo a casa a soli 8,99 euro: un prezzo irrisorio per un accessorio di qualità, silenzioso e anche estremamente versatile, pronto ad adattarsi ad ogni tua esigenza.

