Questo Mouse Wireless di Logitech è Rosa e costa pochissimo!

Se non vuoi più avere i fastidiosi cavi in mezzo alla tua postazione, abbiamo l’offerta che fa al caso tuo. Il bellissimo Logitech Pebble 2, nella sua colorazione rosa, è in sconto a un prezzo davvero basso. Parliamo di appena 19,99€ al posto degli originari 30,99€, che si traduce in un ribasso del 35%!

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Leggero e portatile, questo mouse è l’ideale per essere portato ovunque tu vada. La connessione Bluetooth affidabile offre una maggiore libertà di movimento, garantendoti di essere sempre connesso in modo semplice e veloce.

Potrai collegarti simultaneamente a 3 dispositivi e passare da uno all’altro con un semplice clic, rendendo il multitasking un gioco da ragazzi. Inoltre, il suo pulsante centrale è personalizzabile con l’app Logi Options. Questo ti permetterà di accedere rapidamente alle tue app preferite e aumentare la tua produttività.

Grazie alla tecnologia Silent Touch, questo mouse elimina il 90% del rumore dei clic, offrendoti un ambiente di lavoro silenzioso e confortevole. E il sensore ottico ad alta precisione assicura un controllo fluido e accurato del cursore, permettendoti di lavorare con precisione.

La sua durata della batteria di 2 anni, poi, ti offre un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Il tutto è arricchito dalla modalità di risparmio energetico, ottimizzando ulteriormente l’utilizzo della batteria e garantendo una maggiore efficienza. Inoltre, grazie alla plastica riciclata post-consumo utilizzata nella sua realizzazione e all’imballaggio proveniente da foreste certificate FSC e fonti controllate, questo mouse si impegna per ridurre il suo impatto ambientale.

Scopri la magia di avere un mouse wireless come il Logitech Pebble 2, nella particolare colorazione rosa, per soli 19,99€!