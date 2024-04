Questo mouse da gaming a 27€ ha tutto ciò che cerchi!

Logitech è uno dei migliori brand quando parliamo di periferiche volte al gaming e il mouse Logitech G203 LIGHTSYNC non fa che confermare tutto ciò. Grazie alla Gaming Week di Amazon, il suo prezzo crolla da 40,99€ a soli 27,99€.

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Questo mouse di Logitech ha praticamente tutto ciò che ogni giocatore desidera, come il sensore da 8.000 DPI che garantisce un tracciamento impeccabile e una reattività senza pari, permettendoti di avere il controllo totale in ogni momento del gioco.

Potrai, inoltre, personalizzare la tua esperienza grazie ai 5 livelli DPI preimpostati che possono essere adattati o ridefiniti tramite il software Logitech G HUB. Sotto la scocca in plastica bianca, troviamo i pulsanti meccanici con tensionamento a molla che offrono una risposta rapida e affidabile. In tutto ci sono ben 6 pulsanti programmabili come una tela bianca per le tue azioni preferite, ottimizzando le tue strategie in gaming e non solo.

il tutto è arricchito dall’illuminazione RGB LIGHTSYNC: un vero spettacolo di luci, con 16,8 milioni di colori a disposizione per creare effetti luminosi unici che possono essere sincronizzati con altri dispositivi Logitech G, rendendo la tua postazione davvero meravigliosa.

Il design del mouse è stato pensato per il massimo comfort: la sua forma ergonomica è stata testata dai giocatori per assicurare lunghe sessioni di gioco senza affaticamento, mentre la forma lo rende versatile per ogni tipo di utente, indipendentemente dalla presa che utilizzi. Infine, la sua leggerezza è un ulteriore vantaggio, consentendo movimenti rapidi e precisi.

Eleva la tua esperienza di gaming grazie al mouse Logitech G203 LIGHTSYNC a soli 27,99€, grazie allo sconto della Gaming Week!