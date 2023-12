Questo Mini Speaker Bluetooth di JBL è potentissimo (e scontato del 38%!)

JBL Clip 4 è il compagno audio ideale per chi desidera un suono potente e una portabilità senza compromessi. Grazie alle sue piccole dimensioni e al pratico moschettone integrato, questo diffusore Bluetooth ultracompatto è pronto a seguirti ovunque tu vada.

Il design di JBL Clip 4 non passa inosservato. Il tessuto esterno dai colori vivaci non solo rende questo speaker un dispositivo pensato per la musica, ma anche un autentico accessorio alla moda e di tendenza, aggiungendo un tocco di stile al tuo ascolto musicale.

Con la certificazione IPX67, JBL Clip 4 non teme acqua né polvere. Portalo con te in spiaggia per sonorizzare il tuo relax sotto l’ombrellone, in piscina per un’atmosfera musicale rinfrescante, o sotto la doccia per un’esperienza audio impermeabile.

Grazie al potente sistema audio JBL Pro Sound, questo diffusore offre un suono di alta qualità con bassi corposi. Che tu preferisca i ritmi scatenati del pop o le intense vibrazioni del rock, JBL Clip 4 è pronto a soddisfare le tue preferenze musicali.

La batteria ricaricabile di JBL Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless. Questo significa che puoi goderti la tua musica per l’intera giornata, senza preoccuparti di rimanere senza energia. La libertà di ascoltare senza limiti.