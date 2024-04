Questo mini frigo con congelatore CANDY è tuo in sconto e anche A RATE

Ideale per una camera, un ufficio o un piccolo appartamento, questo mini frigo con congelatore del marchio Candy è l’interessante offerta lampo del giorno su Amazon. Puoi acquistarlo infatti a soli 159,99 euro, riceverlo in pochissimo tempo grazie alla spedizione Prime e, se preferisci, pagarlo anche in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Mini frigo Candy con congelatore: le caratteristiche

Il mini frigo si presenta con una capacità di 106 litri, ideale per organizzare al meglio i vari prodotti alimentari con un ottimo livello di conversazione attraverso il suo sistema statico di ventilazione variabile. Così avrai una distribuzione uniforme del freddo all’interno del frigorifero, mantenendo i tuoi alimenti freschi più a lungo.

La temperatura può essere regolata a piacimento secondo le tue esigenze tramite un sistema di controllo meccanico posto all’interno: ennesimo elemento intelligente di un design pensato per coniugare funzionalità ed estetica. Il frigo è infatti silenzioso e dallo stile moderno e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Con un consumo energetico ridotto del 20% rispetto ai modelli precedenti e a quelli della concorrenza, è un’ottima e pratica soluzione per soddisfare questo tipo di esigenza in piccoli spazi. Approfitta quindi dello sconto lampo e acquistalo a soli 159,99 euro.