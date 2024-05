Friggitrice ad aria Russell in offerta: tua a meno di 90€, rimane poco tempo

La friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry è un’eccellente alleato in cucina, progettato per aiutarti a cucinare in modo più salutare senza rinunciare al gusto. Dotata della tecnologia “Rapid Air”, questa friggitrice circola aria calda fino a 220°C, permettendo di ottenere piatti croccanti come le patatine fritte senza l’uso di olio.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile: con lo sconto del 26%, la paghi solamente 88,88€€. L’offerta è a tempo limitato e, mentre scriviamo questa notizia, quasi il 50% delle unità in promozione è stato già venduto. Insomma, ti suggeriamo di fare in fretta e metterla subito nel carrello. La promozione terminerà da un momento all’altro.

Con una capacità di 8 litri, può gestire fino a 1200 g di cibo, ideale per dorature perfette e per preparazioni consistenti come 2.2 kg di patatine.

L’ampia gamma di funzionalità della Satisfry la rende estremamente versatile. Il dispositivo offre dieci programmi di cottura preimpostati, selezionabili tramite un intuitivo display touch, per piatti che vanno dal pesce al pollo, dalle verdure alle uova, e molto altro. Le sue sette funzioni di cottura consentono di friggere, grigliare, cuocere al forno, arrostire, disidratare, riscaldare e scongelare, coprendo praticamente ogni necessità culinaria.

Non solo è multifunzionale, ma questa friggitrice è anche efficiente dal punto di vista energetico, riducendo il consumo di energia del 47% rispetto ai forni tradizionali, un vantaggio non trascurabile per l’ambiente e per il portafoglio. La manutenzione è altrettanto semplice, grazie al cestino e al vassoio rimovibili che possono essere facilmente lavati in lavastoviglie, risparmiando tempo e fatica nella pulizia.

Un’ulteriore caratteristica piuttosto curiosa è l’allerta “Shake”, che avvisa quando è il momento ideale per scuotere il contenuto del cestello durante la cottura, assicurando così una doratura uniforme e ottimale di alimenti come patatine e crocchette.

La friggitrice ad aria Russell Hobbs Satisfry è tra le migliori della sua categoria, non perdere l’opportunità di acquistarla con un enorme risparmio: acquistala subito!