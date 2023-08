Questo iPhone costa POCHISSIMO ma è STREPITOSO e ha un'autonomia TOP

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple che costa pochissimo; si chiama iPhone XR e si trova su Amazon, in versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti, a soli 258,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone XR (2020): il miglior melafonino low-cost che ci sia su Amazon

È stato lanciato originariamente da Apple nel 2018, è stato il modello di punta dell’azienda per il segmento di fascia media. Ora, nel 2023, con l’avanzare della tecnologia e l’introduzione di nuovi modelli, ci si potrebbe chiedere se un telefono del genere abbia ancora senso. In realtà, la risposta è ovviamente positiva e ora vi spiegheremo anche perché. Inoltre, sappiate che la versione ricondizionata in condizioni eccellenti e con 64 GB di memoria interna, si trova su Amazon al prezzo di 258,00€.

iPhone XR ha un design elegante e moderno, con un ampio display Liquid Retina da 6,1 pollici. Sebbene possa sembrare datato rispetto agli ultimi modelli di iPhone, offre colori vivaci e una buona qualità visiva, ottima anche per l’uso quotidiano di social media, email e navigazione web.

È alimentato dal processore A12 Bionic, uno dei migliori chip di Apple al momento del suo lancio. Anche se non è all’avanguardia come il più recente A16 Bionic, questo SoC consente di godere ancora di prestazioni fluide e reattive. Troviamo poi una singola fotocamera posteriore da 12 MP con apertura f/1.8, in grado di scattare foto di buona qualità e video fino a 4K a 60 fps.

Uno dei punti di forza di questo melafonino è la sua eccezionale durata della batteria. Grazie all’efficienza del SoC A12 Bionic e all’ottimizzazione del sistema operativo iOS, questo smartphone assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica.

Come detto, è uno smartphone ricondizionato ma in condizioni eccellenti; costa 258,00€ su Amazon, gode di un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. Viene venduto e spedito da un venditore terzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.