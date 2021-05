Un hub USB C perfetto per il tuo PC portatile: compatto e pieno di porte, ora su Amazon lo prendi in sconto a meno di 10€. Senza dubbio, è il migliore affare che potrai fare oggi e capirai presto perché.

Hub USB C in offerta super su Amazon

Hai un PC portatile, con porta USB C, e vuoi espandere il suo potenziale, aggiungendo altre periferiche e memorie esterne. Un buon dispositivo che possa fare questo però, ha solitamente un prezzo non esattamente contenuto: per questo devi approfittare di occasioni ghiotte come questa.

Un solo dispositivo, ti permetterà di ottenere 5 ingressi aggiuntivi: due USB A 3.0, una ultra veloce USB C, uno per le microSD e un altro per SD standard. Amplierai il potenziale del tuo computer e c'è di più: non dovrai rinunciare certamente a ricaricarlo, contemporaneamente.

Infatti, questo hub USB C è studiato proprio per essere collegato alla porta di ricarica del PC e c'è un ingresso aggiuntivo al quale collegare il caricabatterie (fino a 100W) che alimenterà sia il computer. Per il resto, al dispositivo non serve un'alimentazione elettrica: è plug and play e funzionerà a prescindere.

Oltre a tutto, non è trascurabile la qualità costruttiva: un colore argento super premium, affiancato da materiali costruttivi di ottimo livello. Non affiancherai al tuo portatile un prodotto scarso e plasticoso!

Insomma, un prodotto super bello esteticamente e compatto, che ti permetterà di ampliare in modo esponenziale quello che puoi fare con il tuo portatile e che ora puoi avere spendendo una cifra irrisoria: con un prezzo di appena 9,69€ praticamente l'investimento non lo senti nemmeno. Se poi ci aggiungi che è venduto direttamente su Amazon – e che le spedizioni sono rapide e gratis, grazie ai servizi Prime – allora l'affare è servito.

Devi essere rapido però: proprio perché è un affare, le scorte finiranno decisamente in poco tempo. Ricorda: se vuoi conoscere sconti e promozioni in tempo reale, quello che devi fare è iscriverti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone