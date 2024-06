Questo è uno dei migliori MODEM in circolazione (ed è al -42% di SCONTO)

FRITZ è una delle aziende al top quando si parla di dispositivi per la connessione ad internet. Il suo AVM FRITZ!Box 7510 è dotato di tutte le migliori tecnologie, come il Wi-Fi 6, permettendo di estendere e rafforzare la tua rete in casa. E con lo sconto Amazon del -42%, passa dagli originali 119,99€ ad appena 69,99€!

Tutte le caratteristiche del modem FRITZ!Box

La connessione internet offerta da questo modem è incredibilmente veloce e stabile, grazie all’adozione del nuovo standard Wi-Fi 6 (WLAN AX). Questo garantisce una massima velocità e una copertura Wi-Fi estesa, ideale per abitazioni con un elevato numero di dispositivi connessi. Inoltre, il VDSL Supervectoring 35b permette di raggiungere velocità internet fino a 300 Mbps, rendendo questo modem router perfetto per attività che richiedono un’ampia larghezza di banda come lo streaming video, il gaming online e i download rapidi.

Una caratteristica essenziale è la tecnologia Mesh, grazie alla quale i prodotti FRITZ! si integrano automaticamente nella tua rete Wi-Fi, assicurando una copertura ottimale e prestazioni fluide in ogni angolo della casa.

Ovviamente, FRITZ è all’avanguardia anche riguardo la sicurezza, con le sue funzionalità avanzate che proteggono la rete domestica da accessi non autorizzati e minacce online, offrendo una navigazione serena e senza preoccupazioni.

Nella confezione troverai, oltre al modem router, un alimentatore, un cavo di collegamento DSL di 4 metri, un cavo LAN di 1,5 metri e le istruzioni per l’installazione.

Migliora la tua rete in casa in maniera definitiva con il modem FRITZ!Box 7510 Edition International. E non dimenticare che, grazie allo sconto Amazon del -42%, lo pagherai solo 69,99€!