Questo è il miglior Xiaomi da comprare a giugno

Uno degli smartphone di fascia alta più sottovalutati di sempre è lo Xiaomi Mi 11i. Capiteci bene: non è poco potente o non interessante, al contrario.

I motivi del suo “insuccesso“ sono da ricercare nella politica aziendale della compagnia stessa che, saturando il mercato con molti top di gamma e smartphone di fascia medio alta, capita che ogni tanto qualcuno si perda per strada. Ovviamente, non significa che il modus operandi dell’azienda sia sbagliato, al contrario. Semplicemente, l’OEM cinese vuole aggredire il settore con tante proposte che si adattano ai gusti di ciascuno di voi.

È in questo senso che si colloca lo Xiaomi Mi 11i, un medio gamma di punta che presenta uno schermo incredibilmente risoluto, un processore potentissimo a 5 nm e una fotocamera da ben 108 megapixel. Costa solo 523,85€ e viene spedito da Amazon. Questo significa che è già disponibile, può arrivare a casa vostra entro pochissimi giorni e gode di tutte le garanzie del noto sito di e-commerce americano. Infine, potete acquistarlo oggi e pagarlo a rate con il servizio di Credit line di Cofidis.

Xiaomi Mi 11i: top a prezzo low cost

Il fatto che sia un top di gamma lo si capisce dal suo processore: lo Snapdragon 888 è il chip top di gamma più performante del 2021, ma non solo. Lo schermo invece gode della tecnologia AMOLED da 6,67” DotDisplay. Non manca il refresh rate premium a 120 Hz e il modem per la connettività 5G.

La fotocamera poi, è composto da ben tre sensori. Il principale è da 108 megapixel e la batteria invece, è da 4520 mAh con ricarica rapida da 33W. La colorazione è nera (Cosmic Black) e la memoria RAM è da 8 GB. Lo storage infine, è da 128 GB.

Esteticamente poi, è elegantissimo, leggero e sottile: 7,8 mm e pesa 196 grammi. A 523,85€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore è un Best Buy.

