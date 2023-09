Questo Chromebook ha tutto ciò che ti serve a un super prezzo (229€)

Al giorno d’oggi il 90% di persone che deve acquistare un nuovo computer può trovare nei Chromebook una macchina affidabile, veloce e duratura, ma soprattutto a un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Ecco perché ti consigliamo di approfittare della promo Chromebook Days di MediaWorld, che offre tantissimi PC con a bordo il sistema operativo ChromeOS con ottimi sconti.

La migliore offerta è senz’altro quella sul Chromebook Acer 314, in vendita a soli 229 euro anziché 339,99 euro. Un modello che dispone di tutto ciò che serve a 9 persone su 10: navigazione web veloce, aggiornamenti di sicurezza istantanei e possibilità di usare le applicazioni del Play Store di Google. Tutto questo a un prezzo stracciato.

Acer Chromebook 314 in offerta a soli 229 euro sul sito di MediaWorld

Il Chromebook è un computer portatile ideale per i ragazzi che studiano e tutti quegli utenti che usano il PC semplicemente per navigare sul web, stare sui social e leggere le ultime notizie dal mondo.

Ma è anche la macchina perfetta per chi intende sfruttare al massimo la suite office di Google, dai Documenti ai Fogli, passando per l’app di Presentazioni, con possibilità di lavorare su Google Documenti anche offline.

Il modello in offerta sul sito di MediaWorld è l’Acer Chromebook 314 CB314-1H, con uno schermo da 14 pollici, processore Intel Celeron, una scheda video integrata Intel UHD Graphics 600, 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM.

Cogli al volo l’offerta di MediaWorld sul Chromebook Acer 314, così da risparmiare 110 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. In più, se scegli l’opzione Ritiro in negozio, non paghi nulla per la spedizione.

