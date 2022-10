Questo Chromebook con Core m3 è in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Se state cercando un nuovo Chromebook economico ma in grado di offrire ottime prestazioni non potete trascurare la nuova offerta Amazon dedicata all‘ASUS Chromebook C425TA, proposto oggi al minimo storico sullo store.

Il Chromebook di ASUS è dotato di un comparto tecnico completissimo in cui spicca il processore Core m3 oltre ad un buon display Full HD da 14 pollici con supporto touch ed una scocca in allumino. Grazie all’offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Chromebook al prezzo scontato di 219 euro invece che 319 euro. Si tratta di uno sconto reale del 29%.

A rendere ancora più interessante l’offerta di Amazon è la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi (quindi circa 43 euro al mese), disponibile per tutti gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti.

ASUS Chromebook C425TA: il miglior con Chrome OS in questa fascia di prezzo

Per passare ad un dispositivo con Chrome OS completo, economico ed in grado di offrire ottime prestazioni è necessario individuare il modello più giusto ed equilibrato tra le tante opzioni disponibili sul mercato. ASUS Chromebook C425TA, con l’offerta di oggi, è la soluzione giusta.

Il Chromebook presenta un display touch da 14 pollici con risoluzione Full HD e può contare sul processore Intel Core m3-8100Y supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage eMMC. La scocca è realizzata in alluminio, la tastiera è retroilluminata e il dispositivo pesa solo 1,44 chilogrammi, risultando facilmente trasportabile.

Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare l’ASUS Chromebook C425TA al prezzo scontato di 219 euro invece che a 319 euro. Si tratta de prezzo minimo storico per questo Chromebook su Amazon. Con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, inoltre, si può dilazionare facilmente la spesa e acquistare il dispositivo in modo ancora più semplice.

