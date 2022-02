Questo caricatore wireless a 8€ è PAZZESCO: offerta shock di Amazon

Ricaricare il proprio smartphone con il cavo ha tutti i suoi vantaggi, è chiaro, ma se non hai necessità di una ricarica ad altissima velocità e vuoi invece avere la libertà di non dipendere più dal cavo, allora non devi fare altro che prendere al balzo questa incredibile offerta Amazon sul caricatore wireless più economico che ti capiterà mai di acquistare.

Ad appena 8€ hai la possibilità di installare un comodo pad di ricarica a induzione sul comodino di fianco al letto, o magari sulla scrivania di lavoro in ufficio, per ricaricare il tuo device (smartphone o tablet che sia) semplicemente poggiandolo sopra.

Caricatore wireless da 10 W certificato Qi in offerta a prezzo ridicolo su Amazon

Una volta collegato il cavo USB del caricabatterie wireless alla presa di corrente – è disponibile nella confezione di vendita -, puoi iniziare a ricaricare i tuoi device con alta efficienza: la potenza massima da 10 W è più che sufficiente per offrire al tuo device la giusta autonomia per garantirti lunghe ore di utilizzo. Per di più, nonostante il prezzo economico, dispone di tutte le tecnologie di sicurezza per evitare di arrecare danni al tuo device: zero rischi di surriscaldamento, cortocircuiti, sovraccarichi e molto altro.

L'indicatore LED integrato sul caricatore wireless è inoltre in grado di mostrarti fin da subito se il tuo device è in fase di ricarica, mentre la struttura antiscivolo non graffia il telaio posteriore ma anzi offre una base stabile e sicura evitando anche cadute rovinose.

Cosa stai aspettando? Ti bastano appena 8€ per ricaricare in tutta comodità tutti i tuoi device dotati del supporto alla ricarica wireless e riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione. Ricordati di spuntare la voce “Applica coupon 10%” così da acquistarlo a un prezzo incredibilmente vantaggioso: diventerà senza ombra di dubbio l'acquisto hi-tech più economico del 2022.