Di caricatori wireless 3-in-1 ce ne sono molti sulla piazza: omologhi ormai nella forma e nelle funzionalità, pressoché allineati nel prezzo e nel design, si assomigliano tutti e la differenza viene a farla il marketing. Consentono tutti di caricare “wireless” uno smartphone, uno smartwatch e un paio di auricolari bluetooth tramite l'apposita custodia (modelli Galaxy Buds o Airpods). Ma oggi, su Amazon, c'è un modello specifico che mette assieme due particolarità uniche rispetto a tutti gli altri. Una di queste, forse quella più eclatante, è il prezzo.

I due segreti di questo 3-in-1

Su questo caricatore 3-in-1 è possibile applicare uno dei coupon più preziosi mai visti su Amazon: ben il 60% di sconto con un solo click, portandosi così a casa il caricatore a 11,60 euro invece di 28,99 euro. Uno sconto non comune, arrivando ad un prezzo non comune, significano una importante opportunità che non si potrà trovare tra le offerte quotidiane del marketplace: bisogna dunque passare da qui, fare un click sull'accettazione del coupon (che va in scadenza al 31 luglio) e portarsi a casa il caricatore prima che l'offerta possa scadere.

Il secondo segreto sta in una piccola importante differenza tecnica. A differenza della gran parte dei caricatori, infatti, quello in questione (firmato Raide) ha un alloggiamento sulla base che consente di posizionare lo smartphone anche in orizzontale:

L'alloggiamento evita che lo smartphone possa slittare e, al contempo, la base di carica è strutturata in modo tale per cui anche in orizzontale la ricarica possa continuare. Ciò consente di tenere sempre alimentata la batteria anche durante uno streaming, una lunga riunione o una videochiamata. Questo aspetto è impossibile su altri device simili, ove il posizionamento orizzontale è impossibilitato da questioni fisiche (legate all'appoggio) o tecniche (legate alla ricarica).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica